La prossima settimana è previsto un incontro con il patron: non c’è l’intenzione di cedere i big. Punta nel mirino a prescindere da Van Hooijdonk. Mercato, summit con Saputo. Si cerca un vice Joshua

Dieci giorni decisivi, in casa Bologna, non solo per gli scontri diretti in chiave Champions con Roma e Atalanta, inframezzati dal match di Coppa Italia con l’Inter. Dal prossimo futuro passano le sorti anche del mercato di riparazione. Ha poco da riparare, il Bologna, quarto in classifica al pari della Roma. E infatti l’obiettivo è quello di non ritoccare un gruppo che sta andando oltre più ogni rosea aspettativa. Semmai, c’è la voglia di aggiungere un tassello: in attacco, laddove mancò la ciliegina sulla torta in estate. L’obiettivo è inserire una punta a prescindere da quello che sarà il futuro di Van Hooijdonk (sondato da Celtic e club inglesi e tedeschi), per offrire a Thiago Motta un un vice Zirkzee che non snaturi il sistema offensivo. Fondamentale sarà il summit di mercato che andrà in scena, probabilmente a cavallo tra Roma e Atalanta, prima o subito dopo la sfida di Coppa Italia con l’Inter, ammesso e non concesso che non sia anticipato al week end: dipenderà dagli impegni di patron Saputo, che rientrerà in Canada per le feste. Fondamentale, all’interno del summit tra Sartori, Di Vaio, Fenucci e Motta, sarà il confronto con Saputo per capire se stanzierà un budget per il ritocco di mercato o se lascerà all’abilità dei suoi dirigenti la possibilità del rinforzo.

Una cosa è certa, non sono previste cessioni eccellenti: da Zirkzee (che piace al Milan, al pari di un Motta in scadenza) a Ferguson, fino a Calafiori e Lucumi. Non c’è intenzione di privarsi dei big fino al termine della stagione. La priorità è l’innesto di un attaccante, dove ai nomi di Boadu, Mir, Veliz, Musa, Yeremchuk e Duro si sono aggiunti quelli dell’americano McGuire e degli argentini Gondou (22, Argentinos Juniors) e Castro (19, Velez), visionati dall’osservatore Vinti tra Argentina e Stati Uniti. Al più qualora elementi come Van Hooijdonk e Bonifazi dovessero chiedere di andare a giocare, il Bologna potrebbe valutare innesti in difesa e a centrocampo.

Marcello Giordano