La punta del futuro. Sartori, altro duello con Manna per Jallow gioiellino del Rimini

Aspettando di definire la partita Immobile, il Bologna lavora anche per l’attaccante del futuro: "Ci sono Bologna, Napoli e Fiorentina su Jallow", ha riferito ieri telefonicamente l’agente Luigi Sorrentino. Sulayman Jallow (18), classe 2007, è un attaccante gambiano di proprietà del Rimini, che ha chiuso l’ultima stagione superando la doppia cifra in Primavera e confezionando 3 presenze in serie C ancora minorenne.

E’ considerato un talento di prospettiva e il Bologna prova ad assicurarselo per la prossima squadra Primavera, con ottica di ingresso in prima squadra. Sorrentino è pure l’agente di Musa Barrow e i rapporti con Sartori sono di lunga data, se si considera che i due chiusero prima l’arrivo di Musa a Bergamo e poi la cessione di quest’ultimo a Bologna.

"La prossima settimana sarà chiave per capire il futuro di Jallow", ha spiegato poi Sorrentino, lasciando intendere che l’ora delle decisioni è vicina. Il Napoli ancora non ha parlato con l’agente, ma cerca l’accordo con il Rimini, Fiorentina e Bologna al momento sono un passo avanti, avendo già iniziato a intavolare qualche discussione pure con l’enourage del ragazzo. La prossima settimana dirà chi taglierà prima il traguardo. m. g.