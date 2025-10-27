La rabbia di Fenucci. "Così fatico a capire il Var. A volte interviene, altre no. Su Berna doveva farlo...»

"Abbiamo dominato partita e gioco fino all’episodio su Bernardeschi. Poi sono successe cose.... Non mi vedete spesso a parlare, se lo faccio c’è un motivo". A parlare è l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Digerire il pari del Franchi è complesso, l’ingiustizia manifesta. Che fosse partita delicata, la trasferta di Firenze, dopo le proteste viola per il ko di San Siro in seguito al rigore dubbio sanzionato al Milan era nell’aria già alla vigilia. Ma un finale così fa male, malissimo.

A firmarlo è il fischietto La Penna: tocco di mano di Dodò in area viola e niente, fallo su Bernardeschi di Sabiri non sanzionato e sugli sviluppi arriva l’espulsione dubbia di Holm. La Fiorentina si aggrappa a due rigori per salvarsi sul 2-2: e sul primo trasformato da Gudmunsson, ci sarebbe da discutere su un tocco di mano di Kean nello sviluppo immediatamente precedente dell’azione.

A prescindere, il problema è non aver visto i due per il Bologna e l’ingiustizia è sancita. A renderla manifesta, la contestazione della curva viola nei confronti della propria squadra, a fronte di un pareggio in rimonta che lascia comunque la sensazione del risultato non meritato.

Così, se dopo San Siro aveva parlato il direttore sportivo Daniele Pradè, con risultati all’evidenza dei fatti utili a salvare la Fiorentina da un ko sancito sul campo, dopo la rimonta è l’amministratore delegato del Bologna e consigliere di Lega Claudio Fenucci a scendere in campo e parlare, anche per evitare che i calciatori espongano concetti che possano portare a loro carico sanzioni frutto della rabbia.

"Sono in questo ambiente da trent’anni, sapete che raramente intervengo, ma oggi proprio non capisco e non posso farne a meno. C’è stata una grande prestazione della squadra, che fino all’episodio di Bernardeschi stava dominando il gioco. Non mi è piaciuto l’episodio del contatto in area su Bernardeschi, col mancato intervento del Var, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara". Poi l’ad rossoblù spiega: "Faccio questo intervento per cercare di aiutare il sistema. Non capisco perché in alcuni episodi il Var intervenga e in altri no. Se abbiamo accettato di codificare certi falli, il Var dinanzi a quel tipo di fallo deve intervenire sempre e non solo a volte. Rimane comunque la grande prova dei ragazzi del Bologna, che arriva dopo un’ottima prova in Europa League".

Grande prestazione, con vittoria in cassaforte sfumata e il Bologna si sente defraudato. Anche perché i tre punti avrebbero significato quarto posto in classifica: "Anche sul primo rigore a favore della Fiorentina mi dicono che c’era un precedente tocco di mano di Kean. Credo sia il mio trentesimo campionato, non mi vedete spesso qui a parlare degli arbitri, ma penso che come dirigente anziano di questo sistema bisogna interrogarci. Il Var deve intervenire in maniera opportuna".

Ingiustizia difficile da digerire per la dirigenza rossoblù, che già temeva alla vigilia: il fatto che i timori si siano trasformati in realtà non è una buona notizia per il sistema: poteva essere quarta, la squadra rossoblù, e scivola al quinto posto. Sarebbe dovuta essere all’ultimo posto la Fiorentina, che risale al terzultimo posto.