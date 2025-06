La ricerca continua: l’ingaggio altissimo rende Immobile una pista molto complicata. Terza punta, Pinamonti in pole

Non solo Ndoye, Beukema e Lucumi. La prossima settimana potrebbe portare novità anche sul fronte entrate, con il Bologna impegnato, allo stato attuale, ad allungare la rosa: centrocampista, trequartista e punta le necessità di Vincenzo Italiano, in attesa di notizie in uscita. Sfumato Dzeko, il Bologna lavora su più fronti: in settimana ha incassato l’apertura del Sassuolo alla trattiva di prestito con diritto di riscatto per Andrea Pinamonti (26), di rientro dal Genoa (11 reti in stagione), con quest’ultimo che ha aperto alla possibilità di ridursi l’ingaggio rispetto agli attuali 2 milioni. Pinamonti rappresenterebbe un giocatore pronto, nella fase migliore della carriera, e utile per la lista italiani per Uefa e Serie A (insieme a Orsolini, Casale, Cambiaghi, De Silvestri ed Erlic), che dovrà contare almeno 4 elementi. E’ stato proposto pure Ciro Immobile (35), che punta al ritorno in Italia dopo la stagione da 21 reti al Besiktas: il Bologna riflette, ma i 6,5 milioni di euro di ingaggio rischiano di rappresentare un muro insormontabile per un club ha in Orsolini (con 2 milioni netti) il giocatore più pagato.

A Casteldebole si valutano anche profili giovani, che in serie A sarebbero fuori lista in quanto Under: anche questo è nodo da sciogliere e dipenderà dagli incastri di mercato e di lista. Il Bologna prova a riaprire la partita della conferma di Pobega (25), che vorrebbe rimanere alla corte di Italiano: i rossoblù però non vorrebbero andare oltre un nuovo prestito con riscatto ribassato intorno ai 6 milioni. Sondati Salvatore Esposito (24) dello Spezia e Rolando Mandragora (27): per il primo i rossoblù potrebbero mettere sul piatto come pedine di scambio i giovani Pyyhtia e Raimondo, mentre per il regista viola già allenato da Italiano, la Fiorentina ne ha approfittato per chiedere notizie di Fabbian, che piace pure alla Lazio e sul quale l’Inter non sembra per ora intenzionata a far valere il diritto di recompra da 12 milioni che scadrà il primo luglio.

Odgaard rientrerà lunedì insieme a Dallinga per riprendere terapie e preparazione dopo l’operazione di fine maggio, ma solo nelle prossime settimane saranno più chiari i tempi di recupero di entrambi: anche per questo serve allungare la squadra e coprire i reparti di punta e trequarti. Per quest’ultimo ruolo, interessa Tomas Suslov (22) del Verona piace il romanista Baldanzi (22) della Roma.

Marcello Giordano