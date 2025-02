La ripresa a Casteldebole. Holm e Pedrola fermi,. De Silvestri si candida

Si avvicina il momento del ritorno in gruppo di Jens Odgaard: tra oggi e domani Italiano ritroverà quella che si è rivelata pedina fondamentale per legare centrocampo e attacco. Il danese sarà rivalutato dallo staff medico in giornata e tra oggi e domani rientrerà in gruppo. Difficile possa essere titolare con il Milan. Nel migliore dei casi avrà due allenamenti a disposizione a distanza di tre settimane dalla lesione muscolare che lo ha fermato con l’Atalanta in Coppa Italia, ma punta a tornare tra i convocati, a disposizione a partita in corso e nelle rotazioni, tra Milan e Cagliari, dopo aver saltato Lecce, Torino e Cagliari (un pareggio, una vittoria e una sconfitta).

Restano ai box Holm e Pedrola, che ancora non hanno ripreso e proseguono le terapie dopo gli infortuni muscolari. De Silvestri e l’ex Calabria si giocano una maglia sulla corsia destra contro il Milan, Orsolini scalpita per ritrovare una maglia da titolare, ma Dominguez spera di chiudere il reparto degli esterni con Ndoye, a supporto di Castro.