La ripresa: ATTESO IL VERDETTO SUL GHANESE INFORTUNATO. Alle 11 apre il cantiere per la sfida di San Siro. Sulemana, oggi l’esito

Che cosa si è fatto al ginocchio destro Ibrahim Sulemana? E soprattutto: quanto resterà fuori? Sono le domande che per tutta la giornata di ieri hanno attraversato i corridoi di Casteldebole. Per avere una risposta, però, toccherà attendere oggi. Il centrocampista che col Ghana ha rimediato una contusione al ginocchio destro che gli ha fatto saltare entrambe le partite in programma con la sua nazionale e ieri è arrivato un po’ lungo’ in città, probabilmente a causa di un ritardo nei voli.

Sta di fatto che Sulemana ha potuto solo iniziare l’iter degli esami strumentali, senza però riuscire a completarli. Solo nella mattinata di oggi, quindi, a esami terminati il quadro diagnostico sarà chiaro e Italiano saprà per quanto tempo dovrà rinunciare al centrocampista arrivato in prestito dall’Atalanta (con diritto di riscatto) in campionato, dal momento che Sulemana è fuori dalla lista Uefa e dunque non è schierabile nella prima fase dell’Europa League.

Quel poco che trapela da Casteldebole, in ogni caso, confermerebbe le indiscrezioni dei giorni scorsi che parlavano di un interessamento, non grave, del collaterale. Se così fosse lo stop non supererebbe il mese, anche se in questi casi è saggio attendere i verdetti ufficiali.

Intanto questa mattina alle 11 Vincenzo Italiano radunerà la squadra a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti. Dei nazionali il primo a rientrare alla base, atteso già nella giornata di oggi, è Skorupski, titolare nella Polonia che domenica notte ha battuto in casa la Finlandia per 3-1 in una gara valida per le qualificazioni mondiali. Domani sono attesi Orsolini, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro e Vitik, giovedì sarà il turno di Heggem, mentre l’ultimo a tornare sarà, nella giornata di venerdì, Lucumi. Con Immobile ai box (ne avrà ancora per un mese e mezzo circa) e Casale che sta calibrando il suo recupero per la gara col Genoa del 20 settembre al Dall’Ara, l’unico che in teoria ha il Milan nel mirino è Holm, che ha una settimana corta di lavoro per tornare in gruppo ritagliandosi in extremis un posto tra i convocati.

Nel frattempo ieri è scattata la prevendita per la gara di campionato col Genoa, in programma sabato 20 settembre al Dall’Ara, con oltre 2mila tagliandi già venduti. Tutto ancora tace invece per la madre di tutte le prevendite, ovvero la messa in vendita dei biglietti per il debutto in Europa Villa con l’Aston Villa del 25 settembre a Birmingham. Il club inglese sul proprio parla di ‘vendita generale’ che scatterà venerdì 12 settembre dopo la prelazione riservata ad abbonati e non.

m. v.