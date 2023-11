La risposta positiva dei tifosi. Il rossoblù piace anche di notte. Allo stadio almeno 21mila

Ormai è la regola: sotto la soglia dei ventimila (abbondanti) in questa stagione in campionato non si scende mai. E al Dall’Ara sarà così anche questa notte, nonostante l’infausta collocazione alle 20,45 di un giorno feriale, per giunta in concomitanza con il match di Eurolega della Virtus contro i turchi dell’Anadolu Efes, di scena alla Segafredo Arena.

Ieri sera erano poco più di 21 mila i titoli d’accesso garantiti, tra abbonati e biglietti venduti, per il Bologna-Lazio di questa notte. I soli settori esauriti sono la curva ospiti e la Kids Stand e resta valida la promozione dei distinti a 15 euro per gli studenti dell’Alma Mater.

E’ un dato estremamente positivo, in linea con gli 11.593 paganti fatti registrare martedì in Coppa Italia col Verona. Tornando al campionato, nelle prime cinque partite giocate al Dall’Ara la media-presenze è stata di poco superiore alle 26 mila, traguardo che oggi fa del Bologna la decima squadra più seguita nelle sfide casalinghe della serie A.

