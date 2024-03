La sfida di venerdi’ 15. Altro esodo a Empoli: prevendita aperta ieri, 3.100 posti disponibili

Notizie da Empoli: possibile l’esodo di tifosi rossoblù in vista della prossima trasferta, anche se la data non aiuta. Il Bologna sarà di scena in Toscana prima della sosta. Il count down, a dieci giornate dalla fine, inizierà a Empoli venerdì 15 marzo alle 20.45. Per l’occasione, il club del presidente Corsi ha reso noto ieri che metterà a disposizione dei tifosi rossoblù l’intera Curva Sud, con capienza da 3.100 posti, al costo di 20 euro a biglietto.

La prevendita è già iniziata nella giornata di ieri, i punti del circuito Vivaticket e online. Fino al 10 marzo, la vendita è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del BFC, mentre dalle ore 10 di lunedì fino alle 19 di giovedì la vendita sarà libera. Considerato che i 750 biglietti per Bergamo andarono bruciati in meno di due ore, c’è da scommettere sull’ennesimo esodo dei tifosi rossoblù a Empoli, pur al netto di un match in programma venerdì sera. Ma il sogno, continua.