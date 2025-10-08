La sfida Italiano cerca il Bologna dei nuovi

La prossima missione di Italiano? Spremere minuti, qualità e possibilmente gol da quelli arrivati in estate, la pattuglia dei rinforzi dell’ultima infornata che fin qui, per comprensibili motivi, hanno offerto solo lampi sporadici e promesse tutte da mantenere. Parliamo di Heggem, Zortea, Vitik, Bernardeschi, Immobile e Sulemana. L’ordine attiene alla classifica dei minutaggi ufficiali dei sei in questo primissimo tratto di stagione. Briciole, in confronto all’impiego della cosiddetta vecchia guardia. Ecco perché Italiano da fine agosto va ripetendo il mantra "dobbiamo accelerare l’inserimento dei nuovi".

Bilancio dell’impatto degli ultimi arrivati nelle prime otto gare ufficiali della stagione (le 6 di campionato più le 2 di Europa League)? Per ora comanda il norvegese Heggem, che nonostante non abbia collezionato un solo minuto in Europa è subito diventato titolarissimo in campionato. Italiano gli ha dato fiducia alla seconda giornata col Como e da allora, sul fronte interno, non lo ha più tolto dalla linea dei centrali, consentendogli di mettere la freccia su Vitik, a differenza di Heggem presente fin dai primi giorni del ritiro. Dopodiché non è che con Casale ai box per infortunio Italiano potesse concedersi il lusso di lasciare ai margini il centrale ceco. Ragion per cui Vitik ha giocato per intero le due gare di Europa League con Aston Villa e Friburgo ed è stato schierato dal primo minuto in campionato con Como e Genoa, con risultati un po’ alterni.

Un altro che deve ancora uscire dal guscio è Zortea, che peraltro ha visto il campo sei volte su otto. Ciò che ancora gli manca è l’assimilazione della fase difensiva, quasi inedita per un ragazzo che è sempre stato più un laterale di spinta che di contenimento. Di Immobile non si può dire molto, dal momento che è entrato in infermeria dopo la mezzora del 23 agosto all’Olimpico con la Lazio e solo nei giorni scorsi ne è uscito.

Dopo la contusione al ginocchio rimediata a inizio agosto è invece sano come un pesce Bernardeschi, che tra campionato e Europa ha già collezionato 7 presenze. Ma in quante di queste ha mostrato tracce del Bernardeschi che fu? Ancora poche per il potenziale che ha.

Se Sulemana, altro infortunato della primissima ora, il campo non l’ha ancora visto lo ha invece già calcato per 5 volte Rowe, titolare però solo nella trasferta di Lecce. Arriverà anche lui, perché la qualità non gli manca: però va incanalata nei binari del collettivo e non sprecata con colpi di tacco velleitari davanti alla porta sguarnita. Una lezione che Italiano gli ripeterà in modo martellante da domani a Casteldebole. Sperando che siano anche i giorni del graduale ritorno in gruppo di Immobile e Sulemana, che Heggem e Vitik rientrino sani dai viaggi in nazionale e che Zortea e Bernardeschi mettano minuti nelle gambe nell’orticello di casa. Quant’è costato, bonus esclusi, il ‘pacchetto’ estivo in entrata considerato che Immobile e Bernardeschi sono arrivati a costo zero? Intorno ai 48 milioni. Un tesoro consegnato nelle mani dell’orafo Vincenzo.