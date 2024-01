La situazione in attacco: difficile arrivare all’esterno brasiliano che tanto vorrebbe Thiago. Castro in pole, dura per Magno. E Van Hooijdonk potrebbe restare

Vorrebbe un esterno in grado di giocare da falso nueve, Thiago Motta. Di più: vorrebbe un giocatore preciso, Talles Magno (21 anni), brasiliano in forza al New York, club che fa parte dell’universo City Football Group, che ha a capo il Manchester City, all’interno del quale lavora Riccardo Bigon. Dettaglio che dettaglio non è: Bigon non è disposto a concedere sconti al suo ex Bologna. Per Magno ha richiesto un prestito oneroso da 2 milioni, con diritto di riscatto da 13 milioni. Il Bologna, nelle ultime ore, ha detto no alla richiesta per il cartellino del fantasista mancino brasiliano. La notizia si lega a quella dello sbarco di Ilic, pure lui extracomunitario: il Bologna ha due slot e se uno è destinato al difensore, l’altro è finalizzato all’attaccante. Più che un vice Zirkzee, il dopo Zirkzee. Sulle tracce dell’olandese ci sono Arsenal, Manchester United, Newcastle, Juventus, Napoli, Inter e Milan, oltre al Bayern Monaco, che vanta una recompra da 40 milioni di euro. Stando alle notizie che rimbalzano da Olanda e Inghilterra, il Bologna avrebbe fissato il prezzo attorno ai 50 milioni di euro.

Va da sè che la caccia all’eventuale sostituto sia cominciata e che l’identikit principale corrisponda a una prima punta: Santiago Castro (19), talento del Velez Sarsfrield, club argentino fresco di cambio di presidenza che vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria del cartellino per 10 milioni di dollari. Il Bologna, però si è avvicinato alla richiesta, proponendo 7 milioni, una percentuale sulla futura rivendita e tratta sui bonus che potrebbero portare alla fumata bianca. Il Bologna spinge per Castro. Anche perché le richieste del City Group per Magno sono ritenute per ora fuori portata, specie considerando il fatto che Saelemaekers e Karlsson dovrebbero tornare a disposizione per la sfida con il Milan.

Di più. Van Hooijdonk ha interessamenti da Celtic, serie B inglese e Germania: ma il suo contratto da 400mila euro fa sì che il Bologna valuti di trattenerlo, a meno di offerte ritenute vantaggiose, per garantire a Castro il periodo di adattamento e a Motta una soluzione in più a Zirkzee e Castro. Insomma, a due settimane dal termine del mercato, Magno, opzione prioritaria di Motta, si allontana, mentre Castro si avvicina. Anche perché l’argentino ha già garantito al Bologna che in caso di fumata bianca non risponderà alla convocazione della nazionale olimpica, per poter inziare da subito il suo apprendistato alla corte di Motta.

