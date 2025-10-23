Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. La situazione. Un gruppo compatto a quota un punto

La situazione. Un gruppo compatto a quota un punto

Corre la terza giornata di Europa League e il Bologna va a caccia di un successo fondamentale per mettere la...

di MARCELLO GIORDANO
23 ottobre 2025
Tifosi del Bologna con sciarpe e bandiere che animano gli spalti del Dall'Ara

Tifosi del Bologna con sciarpe e bandiere che animano gli spalti del Dall'Ara

XWhatsAppPrint

Corre la terza giornata di Europa League e il Bologna va a caccia di un successo fondamentale per mettere la freccia sui rumeni, al ventiquattresimo posto, l’ultimo utile per centrare gli spareggi per gli ottavi. Le sfide Genk-Betis, Celta-Nizza, Young-Boys-Ludogorets, Celtic-Sturm Graz, Brann-Rangers e Nottingham-Porto potrebbero accorciare o allungare la classifica. Archiviata la trasferta di Bucarest, i rossoblù affronteranno a domicilio il Brann (6 novembre) e il Salisburgo (il 27 novembre), sfide da dentro o fuori o che potrebbero dare slancio alla classifica: dipenderà anche dal risultato di oggi.

La classifica: Dinamo Zagabria, Midtjylland, Braga, Aston Villa, Lione, Lille, Porto 6; Viktoria Plzen, Betis Siviglia, Friburgo, Ferencvaros 4; Panathinaikos, Celta Vigo, Basilea, Roma, Go Ahead Eagles, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahce, Ludogorets, Sturm Graz, Stoccarda, Steaua Bucarest 3; Nottingham Forest, Stella Rossa, Bologna, Celtic, Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv 1; Nizza, Glasgow Rangers, Utrecht, Salisburgo, Feyenoord, Malmo 0.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su