La situazione. Un gruppo compatto a quota un punto

Corre la terza giornata di Europa League e il Bologna va a caccia di un successo fondamentale per mettere la freccia sui rumeni, al ventiquattresimo posto, l’ultimo utile per centrare gli spareggi per gli ottavi. Le sfide Genk-Betis, Celta-Nizza, Young-Boys-Ludogorets, Celtic-Sturm Graz, Brann-Rangers e Nottingham-Porto potrebbero accorciare o allungare la classifica. Archiviata la trasferta di Bucarest, i rossoblù affronteranno a domicilio il Brann (6 novembre) e il Salisburgo (il 27 novembre), sfide da dentro o fuori o che potrebbero dare slancio alla classifica: dipenderà anche dal risultato di oggi.

La classifica: Dinamo Zagabria, Midtjylland, Braga, Aston Villa, Lione, Lille, Porto 6; Viktoria Plzen, Betis Siviglia, Friburgo, Ferencvaros 4; Panathinaikos, Celta Vigo, Basilea, Roma, Go Ahead Eagles, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahce, Ludogorets, Sturm Graz, Stoccarda, Steaua Bucarest 3; Nottingham Forest, Stella Rossa, Bologna, Celtic, Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv 1; Nizza, Glasgow Rangers, Utrecht, Salisburgo, Feyenoord, Malmo 0.