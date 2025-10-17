La spinta azzurra a Cagliari. Il Bologna può decollare con Orsolini e Cambiaghi

Che effetto fa tornare a vestire il rossoblù dopo avere indossato l’azzurro della Nazionale? Orsolini e Cambiaghi se lo chiedono. Soprattutto il secondo, che l’azzurro l’ha conosciuto per la prima volta martedì con Israele. Ma ancora prima di porsi questa domanda i due chiederebbero volentieri a Italiano se è previsto un posto per entrambi nell’undici titolare che il tecnico domenica schiererà a Cagliari. Una domanda, peraltro, a cui probabilmente lo stesso Italiano non sa ancora dare una risposta. Nell’attesa resta il sapore speciale di avere offerto alla causa della Nazionale due ali in grado, si spera, di aiutare l’Italia a spiccare il volo verso il Mondiale americano, missione a cui gli azzurri si dedicheranno a marzo se, com’è verosimile, gli azzurri si giocheranno tutto nei playoff. Intanto domani si sale sul volo per Cagliari, per affrontare una squadra che ha ancora negli occhi la rumba che Orsolini e Cambiaghi scatenarono lo scorso 3 marzo, nell’ultimo incrocio di campionato tra emiliani e isolani, quando al Dall’Ara il Bologna vinse in rimonta nella ripresa proprio grazie alle giocate di quello che oggi è un tandem azzurro. Cambiaghi entrò dopo l’intervallo al posto di un evanescente Dominguez e sulla corsia sinistra dell’attacco scatenò l’inferno. Prima al 48’ si fece stendere in area da Felici conquistando il rigore trasformato da Orsolini. Poi, al 54’, fu di nuovo prodigo con il compagno servendogli l’assist per il il 2-1. Risultato finale: Orsolini/Cambiaghi 2, Cagliari 1. Peraltro la doppietta di marzo è solo l’ultima zampata dell’Orso al Cagliari, un avversario che evidentemente scatena i beluini istinti del numero 7 rossoblù. E non solo al Dall’Ara. Orsolini dal 2021-22 ha già segnato 3 gol al Cagliari all’Unipol Domus. Nelle prime due circostanze sono stati gol a fondo perduto, perché sono arrivate altrettante sconfitte. La scorsa stagione invece, il 29 ottobre 2024, Orso aprì le danze e Odgaard chiuse la pratica firmando un 2-0 di capitale importanza per l’avvio della macchina di Italiano. Già, Italiano: cosa farà domenica a Cagliari? Punterà sull’euforia di due ragazzi appena baciati dall’azzurro o si fiderà degli esterni rimasti a lavorare a Casteldebole, vale a dire Bernardeschi, Rowe e Dominguez? Resta la legittima soddisfazione di Orso, che di riffa o di raffa dal 2019 ad oggi ha già collezionato 12 gettoni in azzurro. Per Cambiaghi invece Israele è stata una prima volta. E pazienza se un giorno ai nipotini il classe 2000 racconterà di avere fatto l’esordio in Nazionale senza toccare nemmeno il pallone e giocando solo 3 giri di lancette (quelli sufficienti per applaudire il 3-0 di Mancini e allestire una fase difensiva sull’ultimo calcio di punizione di Israele). Resta pure sempre l’inizio di un viaggio che può portarlo lontano.