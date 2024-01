La sterilità offensiva. Il buio senza Zirkzee. La cooperativa del gol quest’anno non va

Tutto si può dire fuorché il Bologna di Motta non abbia un fatturato di gioco elevato: il problema è che a tanto lavoro in fase di costruzione non corrisponde un adeguato bottino di reti. E’ il difetto di fabbrica di un organico che non ha macchine da gol e che davanti alla porta arriva percorrendo strade alternative: perfino logico che nel giorno in cui viene a mancare il caronte dell’attacco, alias Joshua Zirkzee (nella foto Schicchi), le lacune si tocchino con mano.

Ma anche con Zirkzee in campo a livello di reti segnate il piatto piange: 23 reti in 20 giornate fanno di quello rossoblù l’undicesimo attacco del campionato, anche se più correttamente bisognerebbe parlare di fase offensiva. Zirkzee però ha segnato il suo ultimo gol a Salerno il 10 dicembre. Orsolini a Cagliari ha spezzato un digiuno che durava da 99 giorni. E alzi la mano chi immaginava che il fatturato complessivo sottoporta di di Karlsson, Ndoye e Saelemaekers a questo punto della stagione sarebbe stato di un solo gol: quello, peraltro decisivo, realizzato dal nazionale svizzero negli ottavi di Coppa Italia con l’Inter.

Fa specie constatare come oggi il Bologna di Thiago abbia segnato meno reti di Sassuolo (26) e Frosinone (25). E che un anno fa, pur dopo i travagli del cambio in panchina, le reti segnate alla ventesima giornata fossero tre in più: 26. Di sicuro il fatturato di reti attuale non è da Europa.

m. v.