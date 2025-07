La struttura non era utilizzata da tempo e faceva parte del telaio del vecchio Antistadio. Addio alla biglietteria, testimone del Dall’Ara che fu

Dopo la bocciofila, venuta giù qualche mese in una malinconica nuvola di polvere, è toccato alla vecchia biglietteria. Pezzi del Dall’Ara che hanno fatto la storia e vittime inevitabili del nuovo che avanza, nonché di quello che un tempo si chiamava piccone demolitore.

Stavolta è toccato alle ruspe sbrecciare i muri della biglietteria di via Andrea Costa, quella che si affacciava di fronte all’ingresso dell’omonima curva (ribattezza Bulgarelli nel 2012 dopo la scomparsa della bandiera rossoblù) e che già metteva in vendita i tagliandi delle partite del Bologna scudettato di Bernardini. In realtà la struttura funzionava già da molto prima e faceva parte del telaio dell’Antistadio, realizzato nel 1934, ovvero qualche anno dopo la costruzione del Littoriale. I lavori di ristrutturazione dell’Antistadio, cominciati da qualche giorno e finanziati dai fondi del Pnrr, da qui alla fine del 2027 cambieranno in modo radicale i connotati del centro sportivo ‘Dario Lucchini’.

E allora addio botteghini, che già da molti anni erano un contenitore vuoto, dopo che le nuove biglietterie del Dall’Ara avevano traslocato in piazza della Pace. Resta il sacro rispetto per il passato. Le biglietterie di via Andrea Costa sono state testimoni silenti di almeno settant’anni di storia rossoblù. Ci si metteva in fila davanti alle nicchie (con inferriate antifurto) e si aspettava con pazienza il proprio turno, salvo poi attraversare via Andrea Costa e affrontare un’altra fila: quella per entrare in curva.

Di fronte alla biglietteria demolita in questi giorni sopravvive, anche se orfana del suo titolare, la baracchina di Umberto, testimone silente di generazioni di bolognesi in coda per un biglietto e perfino di turbolenze tra le opposte tifoserie, quando ancora non c’erano le misure di sicurezza che oggi blindano gli stadi.

m. v.