Lacrime e gioia Santi: "Per la mia famiglia"

Lacrime e gol. Gol e lacrime per Santi Castro. Un gol che pesa e che riporta il Bologna in semifinale di Coppa Italia 26 anni dopo l’ultima volta. E’ festa sugli spalti, dove 1400 cuori rossoblù in delirio lo aspettano arrivare esultante nel settore ospiti e lo provano a tirare su di forza. Sono attimi di delirio e di gioia, un groppo in gola lungo decenni, ripensando ai preliminari estivi persi col Pavia, con l’Aquila e col Cittadella, e a quella maledetta Coppa Italia ieri sera diventata tutt’ad un tratto un bel po’ più dolce. Grazie a Santi (o per molti ormai ‘Toto’) e a quel pallone attaccato forte sul secondo palo, da bomber vero, anticipando il Rui Patricio dei tempi migliori, tornato a sfornare parate su parate e ad allungare la maledizione rossoblù. Ma il gol è arrivato, bellissimo, uno stacco volante che buca la rete e porta in volo Castro e il Bologna. "Tutto questo è per la famiglia, mi mancano molto", dice commosso, ripensando a chi l’ha cresciuto e a chi gli ha fatto prendere a calci quel pallone diventato presto amico fedele. "Sono contento di aver aiutato la squadra con il gol".

Era appena entrato Castro, giusto il tempo di osservare la solita punizione al bacio di Lykogiannis e di tradurla in rete. Un pallone toccato, un gol: un trionfo. E poi la battaglia con i centrali avversari nei 15 minuti successivi, come piace a lui, e a strappare la qualificazione. Con una dedica speciale, a Bologna e ai bolognesi. "La gente è sempre stata con noi, sono molto contento per tutti loro. La Champions è servita per migliorare – aggiunge –. Siamo tornati a giocare ancora più forte in Italia". All-in per Santi: ingresso in campo, gol e semifinale raggiunta, in un sol colpo. Ora anche lui è lassù, nell’olimpo dei grandi rossoblù, assieme a Klas Ingesson, l’ultimo a portare il Bologna in semifinale con un gol a Torino contro la Juve. Ora il penultimo atto, sognando altre notti da Santiago Castro.