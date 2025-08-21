L’albanese nicchia, riaperti i canali per Nicolussi Caviglia. Frenata per Asllani. E il Sunderland spinge ancora su Lucumi
Chiuso Zortea, il Bologna accelera per Rowe. Ma gli ultimi giorni di mercato non sono tutti in discesa per il Bologna. La trattativa Asllani si è bloccata e rischia di saltare sul più bello, nonostante l’accordo con l’Inter per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 10 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita del mediano, nazionale albanese, cresciuto nell’Empoli e che nelle ultime due stagioni ha collezionato 99 presenze e mezzora nell’ultima finale di Champions, senza tuttavia riuscire a consacrarsi definitivamente in una big.
Il giocatore aveva chiesto 2 milioni netti di ingaggio, avrebbe accettato un quadriennale da 1,8. Il Bologna non è andato oltre un triennale con opzione da 1,6, che per base fissa è quanto percepiscono pure ‘le stelle’ Orsolini e Immobile. Ma è soprattutto un’altra la partita che rischia di far saltare l’operazione.
Il Bologna non garantisce al giocatore il posto in lista Uefa, a meno che non parta nel finale di mercato uno tra Moro e Fabbian, dato che staff tecnico e dirigenziale, per difendere l’unità del gruppo che è stato marchio di fabbrica delle ultime stagioni, non intende privare della possibilità di giocare l’Europa League quei giocatori che l’hanno conquistata e che sono rimasti, seppur con qualche eccezione già discussa e affrontata come De Silvestri.
Da qui l’impasse, perché il Bologna vede Asllani come un calciatore ancora alla ricerca della definitiva consacrazione e il ragazzo vuole arrivare in un Bologna che lo faccia sentire importante. Che la trattativa sia a rischio lo dimostrano le mosse del Bologna nelle ultime ore: riattivati i contatti per Nicolussi Caviglia (25), in trattativa con il Torino, che però è ancora distante dalle richieste avanzate dal Venezia, che chiede 10 milioni più bonus mentre i granata sono arrivati a offrire 7-8 milioni.
Il Bologna ha risentito Venezia ed entourage del giocatore per capire se la trattativa sia in dirittura o meno, di fatto chiedendo al ragazzo di prendere tempo e sullo sfondo restano pure Mandragora (28) e Pessina (28).
Intanto il Sunderland ha fatto salire la propria proposta per Lucumi a 30 milioni più percentuale sulla futura rivendita, forte del sì del giocatore, che insiste per andare.
Il Bologna tiene duro e ha spiegato al giocatore che non è sul mercato, ma sono stati proposti Lorenzo Pirola (23), scuola Inter ex nazionale Under 21 in forza all’Olympiacos, e Diogo Leite, in uscita dall’Union Berlino e trattato dal Galatasaray, che potrebbe però chiudere per Akanji e scaricare il portoghese.
Situazione da monitorare, dato che Lucumi spinge per l’addio e per i 15 milioni di ingaggio garantiti dal Sunderland.
Marcello Giordano
