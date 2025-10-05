L’allenatore degli ospiti, oggi in discussione, chiuse l’unica stagione al Bologna con 13 gol in 37 gare. Gila e quel violino suonato sotto la Bulgarelli

Il violino mimato con le mani sotto la Bulgarelli. Il ritorno al Dall’Ara di Alberto Gilardino strappa sempre un sorriso alla Bologna del pallone perché l’ex bomber, ora sulla panchina del Pisa, ha inevitabilmente lasciato il segno all’ombra di San Luca, seppur per una sola stagione.

Nel 2012 l’attaccante era arrivato in città in prestito dal Genoa, agli sgoccioli della sessione estiva, in un’operazione che a molti aveva ricordato quella di Marco Di Vaio, sbarcato sotto le Due Torri sempre dal Grifone.

Gila con la maglia del Bologna e il numero 10 sulle spalle giocherà una sola stagione, condita da 13 gol in 37 presenze. Tra questi ci sono alcune reti pesantissime, come la doppietta con tanto di assist nella rimonta del settembre 2012 all’Olimpico contro la Roma, che valgono la vittoria in extremis per i rossoblù, ma anche alcune perle come il sigillo contro il Palermo nel 3-0 al Dall’Ara del novembre 2012 o la splendida rete al volo del marzo 2013 a San Siro, che regala una vittoria di misura contro l’Inter.

Dopo Bologna il breve ritorno al Genoa, la Cina, il rientro alla Fiorentina e ancora Palermo, Empoli, Pescara e infine il ritiro dopo la parentesi con lo Spezia. In totale per lui 643 presenze tra i professionisti 232 gol e 65 assist, a cui si aggiungono i 57 gettoni con l’Italia conditi da 19 gol e soprattutto la vittoria del Mondiale 2006.

Una carriera da giocatore in cui praticamente ha vinto tutto, poi gli inizi da allenatore, al Rezzato, alla Pro Vercelli, poi Siena e Genoa, fino al Pisa che la scelto dopo la promozione.

Un ex attaccante alla guida di un gruppo che proprio nel gol ha il suo grande problema: solo 3 reti segnate in 5 gare di campionato, 2 in realtà se non si tiene conto dell’autogol di Hien nella prima stagionale contro l’Atalanta.

Solo Lorran e Nzola nella classifica marcatori per ora e quella generale per ora langue con soli due punti frutto di altrettanti pareggi, nella già citata prima sfida dell’anno contro la Dea e nell’ultimo turno nel derby contro la Fiorentina.

Troppo poco per ora per una neopromossa che si vuole salvare, con Gilardino che dovrà concretizzare al più presto il lavoro settimanale se non vuole sentire che gli scricchiolii della panchina aumentino sempre di più. Per il Violino di Biella manca solo un 1 per cento per arrivare ai risultati sperati, ma servirà raggiungerlo in fretta e al Dall’Ara, tra qualche amarcord, non sarà facile.