L’allenatore felice. "Avevamo un po’ d’ansia. Un grande lavoro di tutti. Ho ritrovato i miei ragazzi»

Prima volta ufficiale della stagione al Dall’Ara e primi tre punti. Primo pallone calciato in curva sulle note di ‘Poetica’ di Cremonini. Ma soprattutto primi segnali convincenti di Bologna ‘made in Italiano’. "Sì, ho ritrovato il vero Bologna", ammette in sala stampa Vincenzo Italiano. "C’era ansia di portare a casa questa vittoria dopo la prestazione dell’Olimpico – dice il tecnico – dopo un precampionato in cui ci sono state anche amichevoli non belle. Ma è stata decisiva la settimana di lavoro, il modo in cui abbiamo preparato la partita e come i ragazzi l’hanno interpretata in campo".

Anche il lessico è quello dei giorni belli: buon segno. Vale anche per il feeling riannodato con i 28 mila del Dall’Ara. "Grande entusiasmo, grande empatia con la nostra gente", dice l’uomo che, come già a febbraio, al Dall’Ara ha incartato Fabregas.

Ma Italiano, ancora prima di essere un bravo allenatore, è una persona onesta. "Conoscevamo la forza del loro palleggio – dice il tecnico – e siamo stati bravi a limitarlo, soprattutto tenendolo lontano dalla nostra porta. Il Como è una squadra forte e in panchina c’è un grande allenatore: sicuramente quest’anno lotterà per obiettivi diversi rispetto a quelli della scorsa stagione. Oggi non c’è stato un vero dominatore della partita: noi l’abbiamo vinta con una grande giocata...". E con l’approccio di un gruppo che ha riproposto lo spirito dell’uno per tutti e tutti per uno già decisivo nei passaggi più felici della scorsa stagione. C’è il collettivo e ci sono i singoli: vedi un Lucumi al centro di un caso di mercato ma entrato nella ripresa col piglio giusto. "Non l’ho messo dal primo minuto perché a inizio settimana ha avuto problemino fisico e ha saltato tre allenamenti – conferma Italiano –. Ma è la prova che quando fai il professionista serio vieni ripagato. In questo momenti non è serenissimo, ma se entra così è un valore aggiunto". Altro valore aggiunto si è rivelato il gigante (in tutti i sensi) Heggem. Sorride Italiano, previa premessa: "Tre quarti della difesa oggi erano nuovi rispetto a Roma, ma grazie anche al lavoro dei centrocampisti che hanno sporcato tanti palloni hanno fatto una grande prestazione. Heggem è un norvegese, un soldato, uno che sta sempre concentrato e che ha tanta voglia di imparare. Ha personalità, forza fisica e velocità". Bravo Heggem e bravo chi lo ha preso, segnatamente Sartori e Di Vaio. Dopodiché, "non c’è nulla da nascondere, sul mercato si è fatto di tutto per prendere qualcosa in mezzo al campo: adesso abbiamo quattro centrocampisti più qualcuno che in quel ruolo è adattabile, quindi alla fine possiamo anche restare così. La lista Uefa? Qualcuno resterà fuori, mi dispiace. Ma deve pensare che ci sono altre competizioni".

L’Europa League, già. Partenza lanciata: il 25 settembre c’è subito l’Aston Villa al Villa Park. "Quando ho visto i nomi delle squadre ero contento, vedendo la sequenza del nostro calendario lo sono un po’ meno. Dell’Aston Villa conosciamo campo e ambiente: l’obiettivo è andare agli ottavi".