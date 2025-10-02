L’allenatore rivale. Schuster:: "Per noi sarà molto difficile»

È un Friburgo pronto a dare tutto quello che scenderà questa sera in campo al Dall’Ara. L’allenatore dei tedeschi Julian Schuster ha rimarcato tutte le doti del Bologna nella conferenza della vigilia, sottolineando come la squadra di Vincenzo Italiano sarà tutt’altro che semplice da affrontare.

"Difende in maniera compatta e concede poco, ripartendo poi in contropiede. A Lecce ha subito due reti, ma giocare contro i rossoblù è difficile. Durante la partita spesso sono aggressivi e dobbiamo essere pronti. Hanno qualità e giocano con passione, dovremo dare tutto per afforntarli".

Per il tecnico del Friburgo la trasferta del Dall’Ara sarà anche la prima in ambito internazionale, con Schuster che ha considerato a lungo questo fattore anche per lo stress sui suoi uomini e per le partite ravvicinate.

"L’atmosfera internazionale si sente. Bisogna lavorare su determinati dettagli e questo è il bello di questo lavoro. Ci sono differenze piccole, ma a livello internazionale si affrontano squadre che non sempre si conoscono. Voglio abituare la squadra alle settimane in cui si giocano tre partite".

Il turn over e le partite ravvicinate rappresentano una complicazione anche per il Friburgo sia in termini di recupero che in termini di rotazione degli uomini, ma in questo caso i tedeschi hanno avuto più tempo a disposizione.

"Abbiamo avuto quattro giorni per preparare questa partita, in genere se ne hanno tre. Abbiamo una rosa ampia e possiamo affrontare queste settimane piene di partite. Ho la possibilità di far scendere in campo chi voglio, ho un bel ventaglio di possibilità di scelta".

Schuster poi è tornato sui rossoblù cercando di spiegare quali potrebbero essere le chiavi tattiche per cercare i tre punti.

"Il Bologna è una squadra fisica che a volte fa falli tattici e per affrontare una squadra del genere bisognerà giocare con il giusto equilibrio ed essere molto presenti sul campo da gioco perché molti duelli potranno essere sanzionati con un fallo mentre altri no, dovremmo essere concentrati, attenti e giocare in maniera diligente".