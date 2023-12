L’ANTICIPO. Con il Genoa si gioca il 5 gennaio alle 20.45

La Salernitana si avvicina ma sulla via dell’Arechi Motta non recuperà nessuno della folta pattuglia di acciaccatiinfortunati. Non De Silvestri, il cui fastidio al polpaccio è tale da non correre inutili rischi. E nemmeno Bonifazi (lombalgia) e Corazza (frattura all’anulare della mano) sono recuperabili. Se tutto andrà come si spera De Silvestri, Bonifazi e Corazza torneranno in gruppo all’inizio della prossima settimana. Sempre nel corso della settimana che porterà alla sfida con la Roma potrebbe rientrare in gruppo El Azzouzi, vittima di una recidiva al gracile. Solo più avanti si potrà pensare invece di recuperare Orsolini e Karlsson.

Intanto la Lega A ha cambiato l’orario di Bologna-Genoa: si giocherà venerdì 5 gennaio alle 20.45.