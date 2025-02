L’arbitro. Designato Fabbri per la gara di domani

Sarà il ravennate Michael Fabbri domani notte a dirigere la sfida tra rossoblù e granata al Dall’Ara. Per il designatore Rocchi non era una scelta agevole considerate le roventi polemiche che in casa granata si sono scatenate sabato dopo il rigore negato dall’arbitro Feliciani (con l’avallo del Var Di Paolo) nel finale di Torino-Genoa, nonostante un’evidente trattenuta di Sabelli su Sanabria in area genoana.

Fabbri in stagione ha diretto il Bologna lo scorso 15 dicembre al Dall’Ara, nel giorno della vittoria per 1-0 nel derby con la Fiorentina. Sono invece già tre i precedenti in stagione del fischietto romagnolo col Torino e per i granata il bilancio è di due sconfitte e un pareggio: 0-1 sia con la Roma che col Napoli e 1-1 nel derby con la Juve dello scorso 11 gennaio.

Curiosamente il Torino è anche la squadra più arbitrata da Rocchi in carriera: 20 volte in tutto, con uno score granata di 4 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.