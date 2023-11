L’arbitro: la penna 5. Nei momenti caldi sbaglia troppo

Al 5’ sanziona un fallo di Castellanos ai danni di Beukema molto fiscale: se il colpo di testa dell’argentino fosse finito in porta il Var probabilmente avrebbe convalidato il gol. Al 43’ Pedro va gambe all’aria dopo l’impatto con Posch: non c’è nulla. Ma al di là degli episodi colpisce, in negativo, l’incapacità di gestire i momenti caldi della partita. Il designatore Rocchi in tribuna non avrà gradito.