L’argentino è sotto contratto fino al 2028, ma a Casteldebole vorrebbero blindarlo. Trattative anche con lo svizzero. Castro, prende forma l’operazione rinnovo. E Gasperini da Roma si informa su Freuler

Il Bologna è nuovamente in fase di decollo. E la dirigenza rossoblù ha ben chiaro in mente gli uomini su cui puntare per continuare a volare e dare continuità al progetto tecnico. Blindato Lukasz Skorupski, il Bologna è al lavoro per risolvere gli altri nodi alla voce rinnovi: da Freuler a Orsolini.

Ma l’ultima notizia riguarda Santiago Castro. Contatti tra la dirigenza e l’uomo mercato Giovanni Sartori e l’agente di Santiago Castro, Gustavo Ghezzi. La prima stagione intera in rossoblù ha visto il ‘Torito’ di San Martin imporsi all’attenzione del calcio mondiale. Ci aveva fatto più di un pensiero l’Inter, che dopo l’addio di Inzaghi ha virato su Bonny. Era arrivata l’offerta a fine mercato dell’Al Hilal e nel corso della stagione per l’argentino si sono scomodati gli osservatori di Chelsea e Atletico Madrid. E allora, considerato che Castro ha un contratto da 500mila euro netti a stagione fino al 2028, è arrivata la telefonata per provare a impostare con grande anticipo un discorso relativo a rinnovo e adeguamento, anche per evitare rischi in chiave futura e alzare ulteriormente le quotazioni di un talento che secondo il Cies è destinato a valere tra i 50 e 70 milioni di euro.

Dallinga guadagna 1,5 milioni, Immobile 100mila euro in più dell’olandese, ma Castro nell’ultima stagione ha avuto numeri nettamente migliori dell’olandese, con 10 gol e 8 assist.

Ecco allora la proposta di ritoccare il contratto, allungandolo fino al 2029 raddoppiando l’ingaggio.

A Casteldebole attendono una risposta per capire se il giocatore e il suo entourage siano pronti a discuterne o preferiscano attendere gli eventi: ovvero mercati futuri, a maggior ragione dopo che il capo osservatore del Chelsea è tornato per lui al Dall’Ara a inizio stagione.

La priorità, almeno in termini temporali, si chiama però Remo Freuler. Il contratto scadrà a giugno e il Bologna è al lavoro. Ora con più fretta, però, perché a Roma si mormora che il suo allenatore ai tempi dell’Atalanta gli avrebbe fatto una telefonata per capire se ci siano i margini per lavorare a un suo approdo nella capitale da svincolato a giugno.

Per ora non ci sono state aperture significative, il giocatore a Bologna sta bene e tratta con la dirigenza, convinta di poter arrivare alla fumata bianca entro breve, al più alla fine dell’anno, con un rinnovo fino al 2027 per lo svizzero, che compirà 34 anni ad aprile.

Intanto si tratta con Orsolini, contratto in scadenza al 2027, con l’idea di prolungare fino al 2029 la bandiera rossoblù, che guadagna 1,8 milioni più bonus fino a 2: servirà un adeguamento, si tratta tra bonus e fisso intorno ai 2,5 milioni a stagione.