L’attaccante classe 2006 del Nizza sarebbe un rinforzo per la Primavera: ma vanta anche due presenze in Europa League. Idea Bousnina, Posch tra Cagliari e Sassuolo

Difendere i pezzi forti della rosa, è l’obiettivo del Bologna nelle ultime curve del mercato. Ma pure sfoltirla da quelli che sono gli esuberi e che potrebbero portare un tesoretto in vista di possibili occasioni last minute. E stando alle prime riflessioni seguite alle notizie degli infortuni di Casale e Immobile, la politica non dovrebbe cambiare. Ovvero, nessuna prima punta in ingresso, in ottica prima squadra, con Ilic che resta in possibile uscita tra i centrali: con lui, anche Posch, e Karlsson, dopo gli arrivi di Zortea e Rowe, oltre a Urbanski, diretto al Maiorca. Una punta in entrata c’è: ma dovrebbe essere per la Primavera. Trattasi di Fares Bousnina, classe 2006 di proprietà del Nizza, ragazzo che nella passata stagione oltre al 10 reti in 23 presenze con l’Under 19 del club transalpino vanta 2 presenze in Europa League nella scorsa stagione, tanto per spiegare che è acquisto volto ad alzare il livello di una Primavera che nelle ultime due stagioni ha sofferto più del dovuto. Acquisto, quindi, in ottica prima squadra per il prossimo futuro in caso di bisogno, dato che si tratta di un ragazzo nazionale Under 20 tunisino, che ha vestito la maglia dell’Under 16 francese, essendo nato a Marsiglia con doppio passaporto.

In uscita Posch: lo vuole il Cagliari, che dopo aver ceduto Zortea ai rossoblù cerca un sostituto, meditando di cedere pure Zappa, sondato dal Sassuolo. Ma il Sassuolo tratta pure l’austriaco, che in scadenza di contratto nel 2026 potrebbe essere affare a titolo definitivo a prezzo conveniente, intorno ai 5 milioni. Il giocatore valuta le due destinazioni italiane, anche perché Wolfsburg e Hoffenheim ai sondaggi delle ultime settimane non hanno fatto seguire offerte a titolo definitivo.

In uscita pure Karlsson, che il Bologna vorrebbe cedere a titolo definitivo attorno ai 5-6 milioni: si attende però di capire se Rowe potrà essere a disposizione con il Como o meno, per decidere se lasciarlo andare nelle prossime ore o solo dopo la gara con il Como, considerato che gli agenti valutano anche il mercato turco, che chiuderà il 12 settembre. Lo svedese è stato sondato da Betis Siviglia in Spagna e da Torino e Udinese in Italia e il Bologna chiede circa 5-6 milioni, ma con il contratto in scadenza nel 2028 non è escluso che possa essere valutato un prestito con diritto o obbligo.

Tra gli esuberi figurano pure Corazza, Okwonkwo e Bonifazi, oltre Ilic: per il primo si valuta il prestito, per l’ultimo anche la cessione a titolo definitivo. Per Okwonkwo e Bonifazi, qualora non dovessero essere trovate soluzioni, non è da scartare la soluzione del contratto.

Marcello Giordano