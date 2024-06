LAVORI IN CORSO. Spunta Rivalta per la Primavera. Allena la Juve U17

Messo un punto al capitolo successore di Motta con Italiano, il Bologna continua la caccia all’allenatore della Primavera che nella prossima stagione sbarcherà in Youth League. Ci sono stati contatti con Emilio De Leo, ex collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic. Nelle ultime ore, però, il ventaglio delle possibilità si è ampliato. Contatti con Claudio Rivalta, allenatore della Juventus Under 17 che domenica affronterà proprio il Bologna nella gara di ritorno dei quarti di finale scudetto (all’andata i bianconeri si sono imposti per 2-0). Ex difensore con un passato tra Cesena, Perugia, Vicenza, Atalanta, Toro e Spezia, da tecnico Rivalta ha mosso i primi passi nel Cesena, per poi passare a Spal e Juventus, dove nell’ultima stagione ha schierato i bianconeri principalmente con il 4-3-3 e il 4-3-1-2, quindi idealmente adatto a lavorare in prospettiva sui giovani talenti che potranno sbarcare nella prima squadra di Italiano. Claudio Rivalta, 45 anni, entra nel novero dei papabili per la Primavera rossoblù.

m. g.