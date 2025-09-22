L’avversaria: al momento solo tre pareggi, l’ultimo ieri in casa del Sunderland per 1-1. L’Aston Villa in cerca d’identità

Ritorno al Villa Park. Questo il titolo più adatto al primo di otto episodi (sperando che la serie possa andare anche oltre) che vedranno protagonista il Bologna in Europa League. Giovedì i rossoblù torneranno a Birmingham dopo la sfida di più nobile lignaggio andata in scena la scorsa stagione in Champions League. In quell’occasione l’Aston Villa si impose con un secco 2-0 grazie ai gol di McGinn e Duran, il primo rimasto ai Villans e il secondo ora in maglia Fenerbache dopo una parentesi araba. Da quella partita però è successo di tutto: i ragazzi di Italiano hanno accumulato esperienza internazionale, hanno vinto una Coppa Italia ma hanno anche aperto un nuovo capitolo in questa stagione con una squadra ancora in rodaggio. D’altro canto però anche l’Aston Villa di Unai Emery è cambiato molto: dopo l’exploit di due stagioni fa e i quarti di Champions raggiunti lo scorso anno, i Villans stanno attraversando una piccola crisi in questo avvio di stagione con soli 3 punti conquistati frutto di altrettanti pareggi mentre c’è ancora uno zero alla voce vittorie.

Penultimo posto con il West Ham e solo il Wolverhampton a fare peggio. Nell’ultimo turno è arrivato l’1-1 sul campo del Sunderland, pareggio maturato dopo essere andati avanti e con la superiorità numerica dal primo tempo. In porta è tornato Emiliano Martinez dopo i momenti di tensione in fase di mercato successivi alla mancata cessione al Manchester United e l’esclusione anche dai convocati in alcune occasioni ma l’argentino da solo non può far tutto.

Nemmeno Jadon Sancho ha dato ancora la scossa sperata e così Emery si trova a fare i conti con la necessità di ritrovare lo smalto perduto. Insomma, al Villa Park si affronteranno due squadre dal morale diametralmente opposto e chissà che non si possa tentare una "rapina" nel covo dei Peaky Blinders.

Gianluca Sepe