L’avversario. Ranieri striglia i suoi:: "Troppi 32 gol subiti. Dobbiamo vincere»

Senza Rog, Shomourodov, Lapadula, Luvumbo, Mancosu e Oristanio. Ma con tanta voglia di andare oltre le difficoltà, forte di quello spirito che ha fatto sì che il Cagliari abbia raccolto fin qui tanti punti frutto di rimonte last minute. Ranieri, tecnico dei sardi, presenta così la sfida con i rossoblù di Thiago Motta: "Il Bologna sta facendo un campionato importante, è sotto gli occhi di tutti: ma noi dobbiamo vincere".

Punta a sfruttare l’assenza di Zirkzee e l’eventuale botta psicologica del Bologna post Firenze in Coppa Italia, Ranieri: "Dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto soltanto 15 punti e preso 32 gol: troppi per i miei gusti. Dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista perchè di questo passo non ce la facciamo a restare in serie A. Dobbiamo diventare più pratici". A partire dalla sfida con la squadra di Thiago Motta, che è in emergenza tanto quanto la sua. Punta sul fattore casalingo Ranieri, sconfitto all’andata in pieno recupero dal gol in extremis di Fabbian: "Siamo in emergenza. Senza diversi giocatori sei condizionato. Quando un allenatore manda in campo i primi undici già prevede quello che potrebbe accadere. Così è difficile, specie contro una squadra forte come il Bologna". A semplificare le cose per Ranieri potrebbe essere Pavoletti, l’uomo che segna entrando dalla panchina: "Potrebbe anche giocare con Petagna, ma non ho deciso. Vedremo".

Marcello Giordano