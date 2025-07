Le altre trattative: l’attaccante destinato a partire di nuovo. Per la fascia interessa Rao, ex Spal. Raimondo conteso da Frosinone, Carrarese e Spezia. Un altro derby con la Fiorentina per arrivare a Jallow

Nei giorni in cui il Bologna tenta l’affondo per i colpi a costo zero su pedine di esperienza e qualità come Bernardeschi e Immobile, non tralascia quelle che portano a giovani promesse. La Spal non si è scritta alla serie C, i calciatori sono svincolati: tra loro pure Emanuele Rao, che a soli 19 anni ha chiuso la seconda stagione tra i professionisti con 5 reti e 2 assist. Esterno sinistro d’attacco di piede destro, Rao è pure nel giro della nazionale Under 19 e il Bologna ha avviato i contatti. Ci sono però pure Cesena e Napoli e Bari. Fondamentale sarà anche la volontà del giocatore, che in rossoblù sarebbe giovane da far crescere alle spalle dei vari Dominguez, Orsolini e Cambiaghi, aspettando che si definiscanole situazioni in entrata e uscita di Bernardeschi e Ndoye, che il Napoli non molla e il Dortmund ha sondato.

L’idea di fare un esterno in più, giovane e futuribile, stile Dominguez dell’estate scorsa, a prescindere da Bernardeschi c’è: e piace pure Cepeda (22) del Colo Colo, che ha una clausola da circa 5 milioni. Questo anche in virtù del fatto che tanto Dominguez quanto Bernardeschi sono duttili e potrebbero essere impiegati dietro la punta. Sull’eventuale trequartista, insomma, si lavorerà working progress, attendendo le indicazioni pure del ritiro e i tempi di rientro di Odgaard (e Dallinga), oltre che eventuali sviluppi su Fabbian, che piace a Fiorentina e Lazio: quest’ultima, però, ha il mercato bloccato dall’indice di liquidità.

A proposito di giovani: il Bologna prova a regalare il gambiano Sulayman Jallow (18) del Rimini al nuovo tecnico della Primavera Morrone, ma è derby con la Fiorentina per la punta. Contatti anche per il terzino destro Christian Patitucci (17), che si è svincolato dalla Roma. Novità anche per la mediana. Approfittando del sondaggio viola per Fabbian, il Bologna ha chiesto informazioni per Mandragora (27). Piace e non poco Nicolussi Caviglia (24) del Venezia, ma la concorrenza di Psv e Villarreal alza il prezzo e allora il Bologna ha fatto un nuovo sondaggio con il Milan per provare a riaprire il discorso del ritorno di Tommaso Pobega (25), mentre dall’Argentina rimbalza la notizia di una richiesta di informazioni al Talleres per il mediano Mathias Galarza (23).

Sul fronte difesa c’è tempo fino al 10 per la clausola di Lucumi, il Bologna si è cautelato con sondaggi approfonditi per Akcicek (19) del Fenerbahce e Diogo Leite (26) dell’Union Berlino, mentre sul fronte uscite Frosinone, Carrarese e Spezia ragionano su Antonio Raimondo.

Marcello Giordano