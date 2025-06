Le letture di Di Biagio. "Italiano una vera garanzia, il suo Bologna è da Europa. Scudetto? Non solo Conte»

Da un certo punto di vista, Gigi Di Biagio sabato, nel caldo desertico di Bologna, si sentirà un po’ a casa. Non Roma, ma la sua nuova casa: l’Arabia Saudita. "Da quasi un anno ormai, sono l’allenatore dell’Under 23 saudita – racconta il 54enne –. Stiamo facendo un grande lavoro: siamo arrivati secondi al torneo di Tolone in Francia, arrendendoci in finale proprio con i padroni di casa".

L’estate, la Francia, Di Biagio: e la mente di tutti si posa su quella maledetta traversa che l’ex centrocampista di Roma e Inter colpì nei quarti di finale di quel mondiale 1998. Ricordi che si sciolgono in fretta al sole di Bologna dove sabato Gigi, a causa di un infortunio last minute, farà solo da spettatore alla quarta edizione dell’Illumia Padel Cup, il torneo tra ex stelle della serie A ("il più bello di tutti") che si sfideranno nelle gabbie di vetro del Country Club di Castenaso.

Di Biagio, ci spiega questa epidemia di padel che ha colpito tutti voi ex calciatori?

"E’ tutto sommato semplice da motivare. In questo sport ci sono tutti gli ingredienti giusti: la competizione, il piacere di ritrovarsi tra compagni e avversari di un tempo, la voglia di scherzare. E poi si tratta di un gioco di lettura, dove ti muovi seguendo la pallina. Noi eravamo abituati a un campo 100 metri per 70: farlo in un perimetro di 20 per 10 è una sciocchezza".

Al torneo di Castenaso da due anni di fila vince la coppia Toni-Ceccarelli. Finirà ancora così?

"Potrebbe. Perché in questi tornei non vince solo la coppia tecnicamente più brava, ma anche quella più fisica. Bobo Vieri, per esempio è fortissimo, ma in una due giorni così, alla lunga cala. Io purtroppo dovevo giocare con De Rossi, ma mi sono fatto male. Se devo puntare su un’altra coppia, dico quella di Totti e Candela".

E, invece, il campionato italiano finirà ancora una volta con il Napoli davanti a tutte?

"Ha una grande garanzia che si chiama Antonio Conte. Ma quest’anno gli azzurri avranno anche la Champions da affrontare e peserà. Sarà un campionato diverso: e non vedo una squadra così più forte delle altre per lo scudetto".

L’Inter, dopo la batosta di uno zero a cinque in finale di Champions, può rischiare di riscoprirsi più più debole?

"No, non deve azzerare nulla: il grande lavoro fatto resta. Penso che la sfida più grande che attende Chivu sarà quella di gestire una rosa con l’età media molto alta dentro un calendario pieno di impegni. Dovrà essere bravo a lavorare sulla gestione della condizione".

Su cosa dovrà lavorare, invece, Allegri per rialzare il Milan?

"Allegri è talmente intelligente e bravo che sa perfettamente quali corde dovrà toccare. E poi i rossoneri hanno preso Tare: i risultati alla Lazio parlano chiaro, è uno che conosce il calcio italiano e internazionale, parla sei lingue, è preparato. Con questi due qui, il Milan potrebbe essere la rivelazione".

Il Bologna di Italiano ormai non è più una sorpresa...

"Come il Napoli, i rossoblù avranno in partenza il vantaggio della continuità. Ripartire da zero, con nuovi principi di calcio, richiede sempre un po’ di tempo in più. Però, la vera sfida che avrà il Bologna sarà con i suoi tifosi".

In che senso?

"La richiesta del pubblico è cambiata, si è alzata. Ormai il tifoso bolognese si è abituato bene: bel gioco e risultati. Fare uno step in più non sarà facile, ma credo abbia tutte le carte in regola per andare avanti in Europa: superare almeno la prima fase. Certo, bisognerà capire i nuovi innesti e chi partirà. Ma la grande certezza si chiama Italiano: Vincenzo da otto anni allena e ogni anno fa meglio di quello prima".

E lei tornerebbe in Italia se arrivasse una chiamata?

"In Arabia Saudita vivo 250 giorni all’anno e sto bene. Inutile fare l’ipocrita: la motivazione che ti muove ad andare là è l’opportunità economica. Ma non crediate che gli arabi ti regalino nulla. La pressione c’è e funziona come qua: se non vinci, paghi dazio".