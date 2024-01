Le mosse del club. Coppola o Amian per la difesa

Si aggiungono pezzi al puzzle del mercato. "Castro? Non so chi sia", aveva detto Thiago. E prima di Firenze precisa: "Abbiamo due priorità". Priorità sono i ruoli: un centrale che possa giocare anche terzino destro e una punta che possa giocare esterno sinistro d’attacco, meglio se mancino. Le priorità di Thiago hanno anche un nome e Castro, per lui, non è la prima scelta, se si vuole guardare all’attualità. Ma il Bologna società ha pure la necessità di guardare al futuro e programmare in vista di un’estate in cui Zirkzee sarà pezzo pregiato del mercato, con Milan, United, Newcastle, Juventus e Napoli sulle sue tracce. E allora Castro (19) del Velez può essere il futuro, specie se il Velez darà l’ok all’offerta da 5-6 milioni più bonus più percentuale su futura rivendita presentata nelle ultime ore. Se le richieste del Velez dovessero lievitare, allora il Bologna proverà ad andare sul profilo richiesto dal tecnico o su qualcosa di similare. E’ stato offerto Okereke (26) della Cremonese, su cui c’è pure il Frosinone, ma la dirigenza pensa pure a una punta di ruolo, come Musa (25) del Benfica.

Per la difesa (ufficiale Bonifazi al Frosinone) il nome gradito è Kelvin Amian (25), ex Under 21 francese in forza allo Spezia, già allenato da Motta, su cui è forte il Montpellier (con inserimenti di Palermo e Cagliari). Ma c’è il Bologna, che segue profili di alto interesse in chiave futura: come l’under 21 azzurro Diego Coppola (20) del Verona, Simone Canestrelli (23) del Pisa, Bosko Sutalo (23) della Dinamo Zagabria, Mihajlo Ilic (20) e Svetozar Markovic (23) del Partizan Belgrado ed Erlic (25) del Sassuolo.

Marcello Giordano