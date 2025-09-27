Le nuove divise Macron. Sorpresa al Dall’Ara contro il Friburgo spunta la terza maglia

Un anno fa, in Champions, il Bologna spianò ad Anfield, nel tempio del Liverpool, la maglia nera appositamente studiata per il ritorno in Europa, dopo aver debuttato con i colori rossoblù al Dall’Ara contro lo Shakhtar. E’ tornato in Europa, il club di Saputo, che ha debuttato in Europa League giovedì, con la tradizionale maglia bianca da trasferta. La sorpresa, questa volta, Bologna e Macron la stanno preparando in vista del debutto casalingo di giovedì, contro i tedeschi del Friburgo. Il lancio della terza maglia è vicino e stando a quanto filtra avverrà la prossima settimana in vista della prima casalinga europea.

E’ attesa anche per capire se la Uefa prenderà provvedimenti nei confronti di Israele escludendo nazionale e club dalle competizioni continentali. Il Bologna ha chiesto lumi a Figc e Uefa e non ha avuto notizia di decisioni imminenti: anche perché ci sarebbe da risolvere il problema dei sistemi di calcolo della classifica, con sette squadre che disputerebbero una gara in meno, Bologna compreso, dato che sul cammino c’è il Maccabi.