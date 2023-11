Le opzioni di Motta per gestire le difficoltà, c’è pure Urbanski. Emergenza fasce: ecco le alternative. Ferguson tra i candidati a spostarsi sull’ala

Gli infortuni di Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson rappresentano una tegola non indifferente in vista del prossimo futuro.

Ma possono spalancare spazi e occasioni di crescita a giocatori che chiedono occasioni e spazio. Uno su tutti: Giovanni Fabbian. Cercasi alternative, dal primo minuto e a partita in corsa, a Saelemaekers e Ndoye, unici esterni di ruolo rimasti a disposizione di Thiago Motta.

Ma la duttilità di Ferguson diventerà arma fondamentale. Il tecnico ha già impiegato più volte lo scozzese anche sull’esterno e dovrà tornare a chiedergli di sfruttare la sua capacità di interpretare più ruoli, liberando spazio sotto punta a Fabbian, scuola Inter, autore di una rete da tre punti con il Cagliari, quando peraltro subentrò proprio al posto di Karlsson come esterno d’attacco.

Fabbian è arrivato dall’Inter per 5,5 milioni nell’operazione che ha portato Arnautovic all’Inter, dopo un’annata da rivelazione in cadetteria con la Reggina, condita da 8 reti.

Un problema fisico lo ha poi fatto scivolare nelle retrovie, ma tra Coppa Italia, Lazio e nazionale Under 21 è tornato a riconquistare spazio e ora può sfruttare l’occasione per rientrare con continuità nelle rotazioni. Con lui cerca e chiede spazio anche Nikola Moro, che la stagione l’ha iniziata da titolare, con il Milan alla prima di campionato, quando il mercato era ancora aperto e Saelemaekers e Karlsson ancora non erano arrivati, alternandosi con Ferguson nei ruoli di trequarti ed esterno d’attacco, quest’ultimo ruolo ricoperto anche in Coppa Italia con il Cesena.

Fabbian e Moro: sono loro i principali candidati per limitare l’emergenza sugli esterni, anche se in realtà dovrebbe essere Ferguson il giocatore dirottato sulle fasce in caso di loro impiego.

Attenzione anche a Urbanski, del quale Motta ha decantato le lodi a più riprese. Il nazionale Under 20 polacco ha raccolto fin qui appena 26 minuti di impiego in campionato tra Milan e Cagliari, trovando spazio a partita in corso in Coppa Italia con Cesena e Verona, come esterno sinistro d’attacco.

Anche per lui l’emergenza potrebbe diventare un’occasione. Anche perché nel prossimo mese i rossoblù sono attesi da 7 match, incluso il tour de force con Roma, Inter (in Coppa Italia) e Atalanta tra il 17 e il 23 di dicembre.

E salvo sorprese, Orsolini e Karlsson per allora non saranno rientrati o comunque non saranno ancora nelle migliori condizioni.