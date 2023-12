Le parole a tmw. L’investitura di Canovi sr: "È pronto per una big»

"Thiago Motta come Guardiola: è destinato a un grandissimo club".

Parola di Dario Canovi, primo procuratore italiano, che insieme al figlio Alessandro, oltre ad aver gestito campioni del calibro di Bruno Conti, Falcao e Cerezo, gestisce pure gli interessi di Thiago Motta. "Che fosse quarto in classifica con il Bologna nessuno avrebbe potuto prevederlo – prosegue Canova ai microfoni di Tmw – abbina risultati e bel gioco e contro la Salernitana la prima mezzora è stata da grande squadra". Le trattative per il rinnovo di Thiago a Casteldebole proseguono e la sensazione è che la qualificazione alle competizioni europee sarà decisiva per il futuro del tecnico, ormai sempre più attenzionato dai grandi club, in virtù dei risultati e al salto di qualità a cui sta trascinando singoli e squadra, in casa Bologna.

m. g.