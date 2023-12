Le parole del ds. Di Vaio: "Vogliamo alzare l’asticella»

Come nasce il quarto posto del Bologna? Ieri lo ha spiegato il diesse rossoblù Marco Di Vaio, con un’intervista a ‘Cronache di spogliatoio’. "Alla fine del mercato estivo – ha spiegato Di Vaio – c’era curiosità da parte nostra e non pensavamo di salire così, ma l’idea di dare fastidio alle big e crescere l’avevamo coltivata. Ora siamo in una posizione meravigliosa e ci piace tantissimo, così come ci piace rendere felici i nostri tifosi: dobbiamo cavalcare l’onda". Domenica c’è l’esame Mourinho. "Vedremo se saremo in grado di continuare così – conclude Di Vaio –. Ma nel gruppo tutti i giorni vedo una grande voglia di alzare l’asticella".