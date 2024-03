Le parole dell’allenatore e dell’ad nerazzurro. Inzaghi: "Vittoria pesantissima». Marotta blocca Fabbian: "E’ nostro»

Non poteva scegliere modo migliore per presentarsi all’attesa sfida di mercoledì a Madrid l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. A Bologna è arrivata la decima sinfonia consecutiva in campionato, la tredicesima se si considerano le coppe. Il tutto, tra l’altro, riuscendo a gestire le forze visto che Pavard, Dimarco e Lautaro (che saranno titolari contro l’Atletico) non sono nemmeno entrati in campo mentre tre pedine fondamentali come Calhanoglu e Thuram (ristabiliti dai rispettivi infortuni così come Acerbi) ed il redivivo Mkhitaryan hanno giocato appena 60 minuti. Uniche note stonate, i problemi fisici accusati da Carlos Augusto e dal grande ex Arnautovic. "Siamo molto felici per questa vittoria e aver onorato il compleanno dell’Inter – commenta Inzaghi – abbiamo meritato il vantaggio nel primo tempo mentre nella ripresa è salito il Bologna dimostrando di meritare la classifica che ha. Abbiamo sofferto, ma devo dire che un gol da terzo a terzo è stato qualcosa di straordinario, merito dello staff e dei ragazzi. L’Atletico? Sappiamo che troveremo un ambiente particolare, ma prepareremo la partita nel migliore dei modi perché vogliamo andare avanti". Prima del fischio d’inizio, l’ad Beppe Marotta ha speso parole dolci per Giovanni Fabbian, rimasto poi in panchina. "Fabbian è praticamente dell’Inter con una recompra, siamo orgogliosi che si stia facendo le ossa – spiega –. Dopodiché starà a lui dimostrare di essere da Inter, ma sicuramente ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Siamo molto orgogliosi e contenti di lui: con calma, per la recompra abbiamo ancora un anno".

Nicola Baldini