Le piste Monaco e Benfica. Fari ancora puntati su Boadu e Musa

In estate, per l’attacco, fu caccia a Myron Boadu (22 anni) del Monaco e Petar Musa (25) del Benfica. Nomi che potrebbero tornare d’attualità a gennaio. Perché l’olandese, ex Az, ha totalizzato appena 1 gol in 61 minuti di impiego nel Principato, mentre Musa è punto fermo del Benfica (15 presenze e 4 reti). Ma il club lusitano è ultimo nel girone di Champions e potrebbe valutare una cessione qualora rimanesse fuori dall’Europa: da capire eventualmente il prezzo e se il Bologna farà investimenti già a gennaio. Piace anche il talento polacco Szymon Wlodarczyk (20) dello Sturm Graz, 9 gol in 23 presenze. Visionati l’attaccante nigeriano Akor Adams (23) del Montpellier, che piace anche al Milan, e Faris Moumbagna (23), camerunense rivelazione del campionato norvegese con 24 gol l’ultimo scorso. L’agente dei due calciatori è lo stesso di Boniface e Orban, che il Bologna ha seguito in estate