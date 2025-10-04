Le prestazioni di Jhon in crescita, in una difesa che ha bisogno di leadership. Per discutere il rinnovo manca ancora una data. Lucumi si è ripreso il posto. Ma rinvia il futuro

Lucumi prende tempo. Il Bologna e Italiano continuano a mandargli segnali e a chiamare il suo agente in chiave rinnovo. Due partite da titolare in Europa League su due, 5 presenze su cinque partite giocate in campionato, 3 delle quali da titolare, e in uno dei due subentri (con il Como) per un tempo intero. Il mercato è alle spalle, al colombiano il Bologna chiede di prendere per mano una difesa che non ha ancora padrone. E’ questo il reparto in cui Italiano ha cambiato di più ma su Lucu è pronto a scommettere a occhi chiusi. Il centrale, invece, era pronto a lasciare Bologna nell’ultimo mercato, a rispondere presente alla corte di un Sunderland dell’ex uomo mercato della Roma Ghisolfi, intenzionato a mettere sul piatto 30 milioni per il cartellino e 3 a stagione per 5 anni per il difensore rossoblù, che sotto le Due Torri guadagna 800mila euro netti a stagione. Dopo l’addio di Beukema, il Bologna ha chiuso le porte. Male il colombiano con la Roma all’esordio, a mercato aperto, riscatto nel secondo tempo con il Como. Male a Milano, in crescendo nelle ultime uscite.

L’offerta per il prolungamento con adeguamento (a 1,5 milioni netti a stagione) del contratto in scadenza nel 2027, è sempre sul piatto. Lucumi non ha fretta. Ci sono stati contatti negli ultimi giorni con l’agente Simone Rondanini, che negli ultimi giorni di agosto non nascose la speranza di una partenza per l’Inghilterra last minute e che vive in Spagna: ha fatto sapere che appena arriverà in Italia sarà disponibile con un faccia a faccia.

Manca una data e in estate Lucumi sarà a un anno dalla scadenza. Non è un bel segnale. Anche perchè il Sunderland ha mandato osservatori per la sfida con l’Aston Villa di Birmingham e a gennaio potrebbe riprovarci. Ma le porte non sono ancora del tutto chiuse, Sartori e Di Vaio provano a ricucire. Italiano, intanto, prova a mettere nelle sue mani il reparto arretrato, alla ricerca di una nuova guida dopo l’addio di Beukema.

Anche per questo, potrebbe insistere su di lui con il Pisa, con Heggem al suo fianco con il Pisa: anche perché la Colombia è già aritmeticamente qualificata ai prossimi mondiali e potrebbe non spremere il rossoblù nel corso della sosta.

Da capire anche se Italiano intenderà sfruttare l’entusiasmo di Cambiaghi e Orsolini per la convocazione in nazionale o se dopo l’impiego dei due da titolare in Europa League concederà rotazioni con l’impiego di Rowe o Dominguez a sinistra e Bernardeschi a destra. Il tutto con Dallinga che si candida per una maglia da titolare in attacco e Pobega che si gioca una maglia tra mediana e trequarti.

Marcello Giordano