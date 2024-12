Le prevendite. Già in 25.000 coi Viola. Oggi i biglietti per la Roma

La Fiorentina è dietro l’angolo. Ma con in mezzo il viaggio in casa Juve e quello di Champions a Lisbona la corsa al biglietto può entrare nel vivo nelle prossime ore. Superata la soglia delle 25mila presenze è andata esaurita la curva San Luca, i distinti sono in via di esaurimento e viaggia a ritmo sostenuto anche la prevendita in casa viola per lo spicchio di settore ospiti.

Intanto oggi alle 15 scatta la prevendita per la sfida alla Roma, di domenica 12 gennaio alle 18 al Dall’Ara. Lunedì invece prenderà il via la prevendita per la sfida di Champions col Borussia Dortmund di martedì 21 gennaio alle 21 al Dall’Ara. Primo giorno con prelazione per gli abbonati in campionato della Tribuna Kids che potranno acquistare fino a 4 biglietti di curva San Luca. Da martedì 17 dicembre a giovedì 19 invece prelazione per gli abbonati in campionato di tutti gli altri settori, che potranno acquistare fino a 4 biglietti nei posti disponibili.