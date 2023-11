Le sfide per l’Europa. Thiago lancia lo sprint . La ripresa è un’incognita. Poi quattro mesi verità

Avanti tutta verso l’Europa? Motta ci crede, anche se non lo direbbe nemmeno sotto tortura, per il semplice motivo che è il primo a sapere che il suo Bologna fin qui, al netto del mezzo scivolone di Firenze, sta viaggiando a mille, forse perfino al di sopra delle sue potenzialità. Thiago sa anche che il cammino da qui a maggio sarà lungo e costellato di insidie: a cominciare da quelle che accompagnano il ritorno in campo dopo una sosta. A settembre, dopo il primo stop della serie A per le nazionali, il Bologna pareggiò 0-0 col Verona al Bentegodi. E’ andata meglio dopo la sosta di ottobre, quando al Dall’Ara i rossoblù piegarono, non senza fatica (2-1), il Frosinone. Ergo: da ieri, con la ripresa degli allenamenti, a Casteldebole sono più che mai ‘tutti’ sul pezzo. Tutti tra virgolette, dal momento che al gruppo si sono aggregati per il momento solo due nazionali, Saelemaekers e Ferguson, mentre gli altri torneranno ad allenarsi con i compagni entro un paio di giorni.

Motta è un martello, che non si fa distrarre dal rinnovo di contratto ma pensa solo a non toppare la ripartenza. Quella col Torino sarà la prima delle 17 partite di campionato (più gli ottavi di Coppa Italia con l’Inter a dicembre) che il suo Bologna dovrà affrontare da qui a metà marzo, quando cadranno i prossimi impegni delle nazionali. Diciassette partite sono quasi metà campionato e riuscire a tenere questi ritmi elevati fino a primavera potrebbe davvero schiudere più concrete prospettive d’Europa.

E’ la sfida di Thiago.