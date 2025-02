Le ultime da Casteldebole: atteso oggi il ritorno del numero 7 che potrebbe andare in panchina venerdì. Orso in gruppo e verso il rientro. Ancora una chance per Fabbian

Sospiro di sollievo per De Silvestri: il capitano, sostituito a Lecce, non ha riportato problemi e ieri si è allenato regolarmente. E un’altra ottima notizia è attesa per oggi: con il ritorno in gruppo di Riccardo Orsolini, il miglior marcatore dei rossoblù in campionato: ma salvo sorprese, il numero 7 sarà destinato ad accomodarsi in panchina al pronti via di Bologna-Torino. L’attaccante rientra oggi in gruppo a distanza 22 giorni dall’infortunio al flessore della coscia destra patito contro il Borussia Dortmund, a fronte di tempi di recupero indicati attorno alle 4 settimane. Per l’esattezza, Orso si era infortunato al bicipite femorale, lo stesso muscolo al quale aveva accusato una lesione in Coppa Italia il 4 dicembre, contro il Monza, in occasione del gol segnato. Nuova lesione, in una zona vicina alla precedente. Anche per questo urge cautela, pur a fronte del recupero leggermente anticipato. Possibile, per non dire probabile, che Orsolini svolta lavoro di rinforzo: già dopo l’ultimo infortunio ebbe bisogno di una ventina di giorni per tornare al cento per cento della forma e riprendere a incidere come in precedenza. L’obiettivo è accompagnarlo nel percorso che lo restituisca al top della forma con il Milan e in vista di un mese di marzo che aprirà i battenti agli scontri diretti d’alta classifica.

Venerdì sera, insomma, dovrebbero essere sempre Ndoye e Dominguez i titolari sulle fasce. Non ci saranno, invece, Ferguson e Odgaard. Cautela anche per lo scozzese, dopo l’infortunio ai flessori della coscia destra, sotto stress con la ripresa dopo l’intervento al ginocchio. Per Odgaard, invece, proseguono le terapie dopo l’infortunio muscolare partito con l’Atalanta, che potrebbe restituirlo tra i convocati tra Milan e Cagliari. Sulla trequarti, quindi, spazio a Fabbian e davanti ballottaggio tra Castro e Dallinga. In difesa, dopo il turno di riposo concesso a Lecce, tornerà Sam Beukema, che in Salento ha saltato la prima partita di campionato: non era partito a Monza, ma subentrò, le altre le aveva disputate tutte dall’inizio alla fine. Ha rifiatato ed è pronto a rientrare: probabilmente in coppia con Lucumi, perché ora che il tour de force è finito Italiano non avrà bisogno di gestire energie e uomini. A chiudere la difesa, potrebbero essere Holm da un lato e Miranda dall’altro: stesso quartetto con cui i rossoblù sbancarono l’Olimpico di Torino nel match di andata, dove in mediana trovarono posto Freuler e Pobega: sono però entrambi diffidati e non è escluso che Italiano ragionando su questo e sulla possibilità di perdere entrambi i titolari opti per Moro al posto di uno dei due dal primo minuto.

Marcello Giordano