Le ultime da Casteldebole. Calabria e Miranda si candidano per le fasce

Italiano medita di schierare il Bologna dei titolarissimi domani con la Lazio: con il ritrovato Freuler in mediana, in coppia con Ferguson, con Orsolini, Odgaard e Ndoye a supporto di Castro e con Calabria, Beukema, Lucumi e Miranda in difesa. Per Casale, potrebbe esserci spazio alla ripresa a Venezia, considerato che Lucumi potrebbe rientrare in gruppo dopo gli impegni con la nazionale colombiana solo alla vigilia della trasferta in Laguna, in programma sabato 29. Intanto, la Lega pubblicato elenco di anticipi e posticipi tra la 31esima e la 33esima giornata. La prima novità è che Bologna Inter si giocherà la domenica di Pasqua (20 aprile alle 18, in virtù degli impegni di Champions Coppa Italia e di Coppa Italia dei rossoblù: in virtù della decisione, la gara di ritorno di Coppa Italia tra Bologna e Empoli andrà in scena giovedì 24 aprile alle 21 al Dall’Ara. Tornando al campionato, Bologna-Napoli sarà il posticipo della 31esima giornata, in programma lunedì 7 aprile alle 20.45, mentre i rossoblù andranno a Bergamo domenica 13 alle 12.30.