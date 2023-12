Le ultime da casteldebole e trigoria. Corazza e Bonifazi in gruppo. Ahi, Dybala: fuori 3 settimane

Sospiro di sollievo per Thiago Motta e il Bologna. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, Zirkzee, Saelemaekers e Moro, usciti acciaccati da Salerno erano regolarmente in gruppo: massaggi e terapie seguiti alle botte rimediate in Campania hanno contribuito a restituire i calciatori al gruppo all’inizio della settimana. In gruppo sono tornati anche Bonifazi e Corazza. Tra oggi e domani saranno rivalutati pure El Azzouzi e De Silvestri, che restano in dubbio. Ma se il Bologna non è al cento per cento, la Roma sta pure peggio: tre settimane di stop per un guaio muscolare per Dybala e nella giornata di ieri è stato ufficializzata la giornata di squalifica per Lukaku, dopo il rosso diretto rimediato con la Fiorentina. Indisponibili per Mourinho anche i lungodegente Abraham e Smalling, oltre ad Azmoun per un problema al polaccio destro. In attacco Mourinho potrà contare su Belotti ed El Shaarawy e in dubbio c’è pure Spinazzola sulla corsia sinistra, non al meglio e in ballotaggio con Celik, mentre capitan Pellegrini e Bove si giocheranno un posto da mezzala al fianco di Paredes e Cristante a centrocampo.

m. g.