Le ultime da Casteldebole. Fergie e Rowe scalpitano. Dubbio Odgaard-Fabbian

Il Bologna è tornato al lavoro ieri mattina alle 11. Ancora a parte Casale e Pobega, out a Birmingham insieme a Sulemana, De Silvestri e Dominguez (fuori dalla lista Uefa). La buona notizia è che ha iniziato il lavoro differenziato Ciro Immobile: il suo rientro, previsto a fine ottobre, potrebbe essere anticipato tra Cagliari o, più facilmente, Fiorentina, ma se ne saprà di più nel corso della prossima sosta. Intanto, Heggem ieri si è allenato regolarmente: è un’altra buona notizia, dato che il norvegese aveva chiesto il cambio nel finale di gara con il Genoa: per Birmingham sarà regolarmente a disposizione e in ballottaggio con Vitik al fianco di Lucumi.

Altro dubbio riguarda la trequarti, con Fabbian e Odgaard a giocarsi la maglia con Bernardeschi e Fabbian che potrebbe spuntarla al pronti via per garantire fisicità corsa e copertura. Pronti al rientro dal primo minuto Lykogiannis e Ferguson, scalpita il neo acquisto Rowe, in ballottaggio con Cambiaghi per la fascia sinistra d’attacco.

m. g.