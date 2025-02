Le ultime da Casteldebole: Ferguson spera di recuperare per la sfida successiva con il Parma. Davanti ballottaggio Castro-Dallinga. Torna Orso, ma Benja e Ndoye partono titolari

Il Bologna ritrova il suo capocannoniere di campionato: alle indiscrezioni seguono i fatti, Riccardo Orsolini è tornato in gruppo e prepara la volata finale della stagione e la rincorsa all’Europa. Il numero 7 ha ripreso ieri ad allenarsi in gruppo. Con 7 gol è il miglior marcatore e assistman della squadra in serie A, davanti a Castro (6 e 4 assist), con cui condivide il trono di miglior marcatore stagionale: tanto Orso quanto l’argentino, infatti, sono a quota 8 reti considerando pure la Coppa Italia.

A discapito di Orsolini, però i due infortuni che lo hanno fermato e costretto a giocare sei gare in meno rispetto alla punta: il primo il 4 dicembre, in Coppa Italia contro il Monza, lo ha tenuto ai box tre settimane, il secondo è arrivato contro il Borussia Dortmund lo scorso 21 gennaio proprio quando aveva ritrovato la forma migliore con assist a San Siro contro l’Inter per Holm e gol e assist al Monza.

Entrambi gli infortuni hanno colpito il bicipite della gamba destra e 22 giorni dopo l’ultimo riecco Orso: considerati i due soli allenamenti in vista di Torino, quasi certamente non sarà della partita al pronti via.

Dovrebbe accomodarsi in panchina in caso di bisogno e non è comunque un dettaglio: avrà modo di ritrovare la condizione migliore in vista della partita del 26 o 27 con il Milan e soprattutto in vista degli scontri diretti per l’Europa e la semifinale di Coppa italia, appuntamenti che partiranno da metà marzo in poi, quandi si decideranno le sorti e gli obiettivi della stagione di un Bologna che con il Torino è chiamato a ritrovare la vittoria per non perdere terreno rispetto ai piani altissimi della classifica.

Torna Orsolini, non Ferguson, che ieri ha proseguito il lavoro differenziato dopo il problema muscolare al flessore della coscia destra, stessa gamba a cui è stato operato al ginocchio lo scorso aprile: lo scozzese sarà rivalutato in vista della gara con il Parma della prossima settimana. Odgaard, invece, continua le terapie dopo l’infortunio muscolare: anche nel suo caso si tratta di una lesione al bicipite femorale (ma della gamba sinistra), ovvero di un guaio al flessore e come Orsolini era tra gli uomini più in forma di Italiano. Il rientro è in programma tra Milan e Cagliari.

Domani sera, contro i granata, il tecnico dovrebbe quindi ripartire da Ndoye e Dominguez sulle corsie esterne e da Fabbian sulla trequarti alle spalle di uno tra Castro e Dallinga. In mediana, Freuler e Pobega sono titolarissimi, ma entrambi diffidati: se Italiano dovesse fare calcoli, Moro potrebbe avere una chance, mentre dietro torna Beukema dopo il turno di riposo con il Lecce, in coppia con Lucumi e con Holm e Miranda favoriti per le fasce.

Marcello Giordano