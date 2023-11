Le ultime da casteldebole. Out anche Corazza. Kristiansen favorito sul greco Lykogiannis

Thiago Motta perde un altro pezzo: a due giorni dalla sfida casalinga con il Torino, si è fermato anche Tommaso Corazza, che ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Nei prossimi giorni il laterale di difesa sarà sottoposto a esami specifici per capire se debba essere sottoposto a intervento chirurgico di riduzione della frattura o meno. Corazza va ad aggiungersi agli indisponibili a Bonifazi, Karlsson, Orsolini e Soumaoro. Nonostante il problema di Corazza, il reparto degli esterni di difesa resta coperto, con Posch e De Silvestri a destra, Lykogiannis e Kristiansen a sinistra, con Calafiori che può ricoprire quel ruolo. Probabilmente non domani, perché Lucumi è rientrato in gruppo da soli due giorni dopo la trasferta in Sud America con la nazionale e Calafiori dovrebbe essere confermato al centro con Beukema, Posch a destra e uno tra Kristiansen e Lykogiannis a sinistra, con il danese leggermente favorito.

In mediana spazio a Freulere e Aebischer: anche perché El Azzouzi è rientrato solo in settimana dopo quasi un mese di stop e Moro è tornato dalla nazionale con una botta: niente di grave, ma un contrattempo fastidioso.

Davanti scelte obbligate: Ndoye e Saelemaekers sulle fasce, con Ferguson sulla trequarti a supporto di Zirkzee. E a partita in corso, spazio a Fabbian sulla trequarti, con lo spostamento di Ferguson sulle corsie, qualora Saelemaekers (che ha saltato la prima delle due gare con il Belgio per un problema fisico) o Ndoye non dovessero garantire i 90 minuti, con Moro e Urbanski pronti a inserirsi nella corsa per il cambio dell’esterno mancante.

Marcello Giordano