Le ultime da Casteldebole: speranze di riavere Casale la prossima settimana. Italiano ha recuperato soltanto Holm

Niente da fare, ora è ufficiale. Alla vigilia della sfida con il Genoa, Italiano recupera il solo Holm per i pezzi mancanti del puzzle: Casale e Pobega sono rimasti a lavorare a parte anche ieri e saranno ritestati nella settimana che porterà ad Aston Villa e Lecce. C’è ottimismo per il difensore, qualche dubbio in più per il centrocampista, che potrebbe rientrare solo la settimana successiva se non durante la sosta. Restano ai box i lungodegenti Sulemana e Immobile. Italiano medita sull’undici titolare da schierare, perché all’obbligo di schierare la squadra che gli garantisca i tre punti con il Genoa c’è da unire la necessità di ragionare sul fatto che la sfida col Grione di Viera aprirà un tour de force che porterà i rossoblù a disputare tre gare in 8 giorni (e 5 gare in 17).

E allora per il Genoa sono in tre per due maglie sia a centrocampo che in difesa, con Vitik che spera in una nuova chance dietro e Moro che potrebbe spuntarla su Ferguson. Dubbi anche sulla trequarti, dove Odgaard potrebbe tornare titolare.

m.g.