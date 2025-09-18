Le ultime da casteldebole verso la gara di sabato. Europa League all’orizzonte, possibile turn over. Vitik e Moro scalpitano per avere una chance

Dopo due sconfitte nelle prime tre giornate e la prestazione priva di spunti e occasioni da gol con il Milan, il Bologna ha bisogno di vincere per ritrovare certezze e soprattutto per non perdere ulteriore terreno dai quartieri alti e non condannarsi a un’altra dispendiosa stagione di rincorsa. Ma per Vincenzo Italiano è arrivato anche il momento di iniziare a ragionare nell’ottica delle tre partite settimanali e dell’impegno in Europa League del giovedì, prendendo in considerazione energie e rotazioni dei rossoblù. E allora resta da capire se Holm, al rientro, darà riposo a Zortea con il Genoa e ritroverà minuti a Birmingham, in quella Europa League che ha conquistato: più probabile la seconda ad oggi, ma restano tre giorni di tempo per le decisioni.

Ancora fuori Casale, Pobega, Sulemana e Immobile. Casale potrebbe rientrare con il Lecce, Sulemana dopo la sosta, Pobega da valutare ma rischia la stessa sorte. E allora per il Genoa sono in tre per due maglie sia a centrocampo che in difesa, con Vitik favorito dietro e Moro che potrebbe spuntarla su Ferguson nell’ottica del turn over.

m. g.