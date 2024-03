Le ultime da Casteldebole verso il big match. Rassicurazioni su Zirkzee: disponibile con i nerazzurri. Botta in allenamento per Karlsson, niente di grave

E’ iniziata la marcia di avvicinamento al big match con l’Inter, in programma sabato alle 18 in un Dall’Ara esaurito che sogna ad occhi aperti l’ennesimo sgambetto alla squadra di Inzaghi per proseguire la fuga verso la Champions League. Ieri la squadra di Motta si è ritrovata per una seduta di allenamento alle 11 del mattino: allenamento defaticante ed esercizi di possesso palla per i titolari della gara di domenica a Bergamo, possesso palla e partitella per gli altri. Buone notizie per Joshua Zirkzee, che aveva terminato la sfida con i nerazzurri sostituito e con la borsa del ghiaccio sulla coscia: niente di serio, da Casteldebole rassicurano sulle condizioni del capo cannoniere olandese dei rossoblù. Nel corso della seduta ha rimediato una botta Karlsson, ma non pare nulla di grave.

Motta e il suo staff intensificheranno la preparazione in giornata, quando sarà prevista una seduta di lavoro unica sempre alle 11. Intanto, in casa Inter, Inzaghi ha ritrovato Frattesi e Thuram, con quest’ultimo che non è escluso possa partire titolare al Dall’Ara in vista del ritorno di Champions con l’Atletico Madrid: da valutare Calhanoglu, mentre in casa rossoblù Thiago dovrà decidere il da farsi con Saelemaekers, Ndoye e Orsolini, in tre per due maglie sulle fasce d’attacco. Valutazioni in corso anche in difesa, dove Calafiori, Lucumi e Beukema sono tra i più in forma come dimostrato a Bergamo. E come a Bergamo anche al Dall’Ara contro i nerazzurri interisti le fasce e la capacità di limitare Dumfries e Dimarco saranno un chiave.

Marcello Giordano