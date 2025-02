Le ultime. Dubbi Moro-Pobega e Castro-Dallinga

Più Skorupski che Ravaglia (nel dubbio entrambi hanno dimostrato di saper parare i rigori). Più Lykogiannis che Miranda. A centrocampo Moro in leggero vantaggio su Pobega e in attacco il solito dilemma: Castro o Dallinga?

Sono gli ultimi dubbi di formazione su cui si arrovellerà in queste ore Vincenzo Italiano, che da ieri sera con la squadra è nel ritiro di Bergamo. Tra i pali il titolare dovrebbe essere Skorupski, ma Ravaglia non è fuori dai giochi: col Monza, agli ottavi, il 3 dicembre al Dall’Ara il titolare fu lui. La linea dei quattro difensori dovrebbe essere composta da Holm (come Freuler un ex della sfida), Beukema, Lucumi e Lykogiannis. Perchè ‘Lyko’ più di Miranda? Perché il greco è in grande forma e col Como Italiano lo ha tolto nell’intervallo solo per non correre il rischio della seconda ammonizione. Ergo: non ha particolari fatiche da smaltire.

In mezzo al campo, con Ferguson ko, il partner di Freuler sarà scelto tra Moro e Pobega, col primo favorito. In attacco l’assenza di Orsolini rende obbligate le scelte di Ndoye, Odgaard e Dominguez mentre c’è il consueto ballottaggio per la maglia di centravanti: a questo giro Castro sembra avere più chance di Dallinga.

m. v.