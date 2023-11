Le ultime. El Azzouzi spinge. Giovanili, accordo con il Santa Sofia

E’ più forte dell’emergenza, il Bologna. E dovrà continuare a esserlo. Si lavora per recuperare El Azzouzi, che è tornato in gruppo ma non tra i convocati nella settimana che ha portato al Torino. L’obiettivo è riavere il nazionale marocchino in panchina a Lecce. Ma Thiago e il Bologna dovranno fare i conti con la coperta corta fino alla fine dell’anno. Niente da fare per Orsolini e Karlsson, che dovranno saltare gli appuntamenti con Lecce, Salernitana, Roma, Atalanta. Al più potrebbero recuperare per l’ultima dell’anno, per andare in panchina. Va meglio per i non titolari: Bonifazi ha ripreso a lavorare in campo e in settimana potrebbe tornare in gruppo e nei prossimi giorni si saprà se Corazza dovrà essere operato.

Intanto è stato raggiunto un accordo di affiliazione sportiva tra il Bologna e il club forlivese Santa Sofia Calcio per il settore giovanile.

m. g.